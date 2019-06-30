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Пьяный водитель устроил жесткое ДТП на трассе под Киевом: фото и видео

воскресенье, 30 июня 2019, 07:17
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Фото: Информатор

В воскресенье, 30 июля, под Киевом на Днепровском шоссе произошла авария с участием автомобилей Kia и Porsche 911 Carrera, в результате чего двое человек получили травмы.

Об этом сообщает Информатор.

Известно, что водитель Kia на большой скорости зацепил стоящий на обочине Porsche и потерял управление.

По словам водителя Porsche, он с девушкой-пассажиром двигался по Днепровскому шоссе в сторону Киева. Мужчина остановил свой автомобиль у обочины дороги и включил "аварийку", поскольку у машины спустило колесо.

Через некоторое время в стоящий автомобиль на высокой скорости врезалась Kia. Удар пришелся в заднее левое крыло Porsche по касательной. От столкновения мужчина за рулем "корейца" потерял управление, от чего машина, пролетев несколько десятков метров, ударилась задней частью в отбойник, вылетела обратно на дорогу и несколько раз развернулась.

В Kia находились трое человек: водитель и два пассажира (мужчина и девушка). По словам мужчины, который был за рулем Porsche, водитель Kia находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. От удара пострадала девушка-пассажир "корейца", ее вместе с водителем госпитализировали в ближайшую больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве лихач влетел в маршрутку.

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