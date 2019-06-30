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В Киеве поймали банду автоворов на евробляхе: оперативные фото

воскресенье, 30 июня 2019, 07:58
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В Киеве задержали банду воров из автомобилей, но позже их отпустили.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя фото с места задержания преступников.

"Разбить стекло в припаркованном на Малиновского, 15/3, Hyundai и похитить оттуда сумку с планшетом, зарядным устройством, наушниками и различными документами - очень просто, если ты в компании товарищей, которые ранее уже совершали подобное, были задержаны, а затем выпущены на свободу", - говорится в сообщении.

Известно, что разбойники передвигались на автомобиле Volvo, на который обратили внимание правоохранители.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 25 июня в Киеве бездомный раздел женщину, которая спала, и пытался ее изнасиловать.

Также в Хмельницком поймали опасного преступника по кличке "Каратель".

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