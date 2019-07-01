RU  UA  EN

понедельник, 1 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

1 июля

11:04
"Укрлендфарминг" выделил средства на уличное освещение в Полтавской области: детали
10:58
​Радостная капитуляция: шепчущего Зеленского размазали в сети за сдачу Донбасса
10:45
Говорят, Катамадзе удалила пост о России-оккупанте: что произошло на самом деле
10:44
В Украине сняли на видео настоящий торнадо
10:44
Чего ждать от погоды в июле: синоптики дали прогноз
10:42
​Пенсии и соцвыплаты ушли в плюс: что изменилось с 1 июля в Украине
10:25
Как изменился курс гривны за выходные: свежие данные от НБУ
10:19
Топ-чиновника Зеленского заметили на концерте певца из России: он оправдывается
10:17
Кличко сделал громкое заявление о своем будущем в боксе
10:09
​На саммите G20 Путина поставили на место с торгами за Курилы: видео
10:07
Освобождение украинских пленных должно проходить в координации с госструктурами - Могилев
09:53
В Кабуле взорвали дипломатический квартал: много погибших, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве ночью прогремел взрыв возле жилого дома: фото и видео

понедельник, 01 июля 2019, 07:23
переглянути новину українською

В ночь на 1 июля в Соломенском районе произошел взрыв автомобиля Lexus GS 300.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя фото и видео с места ЧП.

Машина была припаркована возле жилого дома по адресу улица Василия Липковского, 31. К счастью, на момент происшествия в автомобиле никого не было.

По словам очевидцев, в момент взрыва они находились во дворе дома. Мужчины услышали мощный хлопок, выбежали посмотреть, что произошло и увидели как из моторного отсека припаркованного автомобиля Lexus GS 300 вырывается мощный столб пламени красного цвета. Очевидцы сразу же вызвали спасателей ГСЧС.

Пожарные приехали буквально за пару минут, поскольку дежурная часть находилась в нескольких сотнях метров от пылающей машины. Несмотря на оперативное реагирование и слаженные действия спасателей, у Lexus практически полностью выгорел моторный отсек. Также огонь серьезно повредил лобовое стекло и салон автомобиля. В результате взрыва с авто буквально слетел капот.

На месте работали спасатели ГСЧС, экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Владельца взорвавшегося Lexus и причины инцидента установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве взорвался автомобиль: в результате происшествия пострадал мужчина, которому оторвало кисть руки.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: