В Киеве ночью прогремел взрыв возле жилого дома: фото и видео

В ночь на 1 июля в Соломенском районе произошел взрыв автомобиля Lexus GS 300.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя фото и видео с места ЧП.

Машина была припаркована возле жилого дома по адресу улица Василия Липковского, 31. К счастью, на момент происшествия в автомобиле никого не было.

По словам очевидцев, в момент взрыва они находились во дворе дома. Мужчины услышали мощный хлопок, выбежали посмотреть, что произошло и увидели как из моторного отсека припаркованного автомобиля Lexus GS 300 вырывается мощный столб пламени красного цвета. Очевидцы сразу же вызвали спасателей ГСЧС.

Пожарные приехали буквально за пару минут, поскольку дежурная часть находилась в нескольких сотнях метров от пылающей машины. Несмотря на оперативное реагирование и слаженные действия спасателей, у Lexus практически полностью выгорел моторный отсек. Также огонь серьезно повредил лобовое стекло и салон автомобиля. В результате взрыва с авто буквально слетел капот.

На месте работали спасатели ГСЧС, экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Владельца взорвавшегося Lexus и причины инцидента установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве взорвался автомобиль: в результате происшествия пострадал мужчина, которому оторвало кисть руки.