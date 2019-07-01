В Киеве поймали очередного "героя", пытавшегося заехать на пешеходный мост: фото и видео

В воскресенье, 30 июня, в Киеве сотрудники полиции задержали еще одного водителя, который пытался заехать на новый велопешеходный мост в центре столицы.

Об этом сообщается на Facebook странице патрульной полиции Киева.

Как отмечается, водитель автомобиля SsangYong совершил проезд по газону и попытался въехать на мост. Патрульные остановили его за нарушение правил дорожного движения, а во время проверки документов обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.

Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью драгера в присутствии двух свидетелей, прибор показал результат - 0,58 промилле. Патрульные составили на водителя протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление по ч.1 ст.122 КУоАП за совершенное им нарушение ПДД.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", патрульные полицейские установили личность владельца авто, которое въехало на новый велопешеходный мост в Киеве.