Жара в Киеве: синоптики отчитались о впечатляющем рекорде

Июнь 2019 года в Киеве стал самым теплым с 1881 года.

Об этом говорится на официальном сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила +23,6 °С, что на 5,4 °С выше климатической нормы. Нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года. За месяц было 14 дней с температурой выше +30 °С и зафиксировано 11 температурных рекордов. За полгода отклонения температуры воздуха от климатической нормы составило 3,2 °С", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее холодно было в последний день месяца 30 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +13,5 °С. Наиболее жарко в столице было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 34,0 °С.

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