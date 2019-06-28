В Киеве маршрутка попала в серьезное "мусорное" ДТП: опубликовано видео

В пятницу, 25 июня, в Киеве произошла дорожная авария с участием мусоровоза и маршрутки.

Видео с места аварии было опубликовано на Facebook странице "Киев оперативный".

Инцидент произошел на улице Щербаковского. На записи можно увидеть, что кабина мусоровоза серьезно пострадала при столкновении.

По словам автора видео, мусоровоз врезался в дерево и задел маршрутку.

Информация о пострадавших и другие обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в понедельник, 24 июня, в Дарницком районе Киева произошло крупное ДТП с маршруткой и фурой.

Кроме того 23 июня на трассе Ковель-Черновцы Доманово-Теребличе произошла серьезная авария с двумя фурами, в результате которой серьезно пострадали оба водителя.