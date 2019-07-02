В Киеве жестоко наказали водителя-должника: опубликованы фото

Неизвестный разрисовал машину за долги, которая была припаркована на одной из улиц Киева.

Об этом сообщает администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в Печерском районе столицы на улице Дарвина. Как видно на фото, на авто черной краской, судя по всему из баллончика, написали: "Верни деньги", "Верни долг".

"Когда одолжил бабоса но дохид не вырос выше 4000 грн", - отметил Антонов.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве неизвестные активисты нашли очередного "героя парковки", который разместил свое авто на простой не по правилам, и креативно его за это наказали.

Также в столице наказали водителя, который забыл о правилах парковки и оставил свой автомобиль на остановке общественного транспорта.