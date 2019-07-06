​В центре Киева на улице неадекват открыл стрельбу: опубликовано видео

7 июля, в районе Бессарабской площади обнаженный мужчина вышел на улицу и начал стрелять в воздух.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"Ничего такого, просто неадекватный чувак с обнаженным телом стреляет в воздух на Бессарабке", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как неадекват идет в толпу и начинает стрелять в воздух. Затем стрелок разворачивается и идет в другую сторону.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 2 июля, во Львове 19-летний парень открыл огонь из пистолета в маршрутке.

Ранее также сообщалось, что 29 июня в Соломенском районе Киева мужчина, стоя в дорожной пробке, начал стрелять по соседним авто.