В Киеве неадекват под препаратами набросился на дедушку и ребенка

В Киеве неадекватный мужчина с кулаками набросился на дедушку, после от его действий пострадал 2-летний мальчик.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Так, сообщение о неадекватных действиях мужчины на улице Тулузы поступило к правоохранителям во вторник, 9 июля, вечером.

"Злоумышленник ударил дедушку, забрал его тележку, повредил ею автомобиль и ударил мальчика, который пробегал рядом. Ребенка и правонарушителя, который, вероятно, находился под действием препаратов, доставили в больницу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и пообщались со свидетелями события. Установлено, что мужчина выбежал обнаженным из подъезда и начал неадекватно себя вести. В конфликт вмешались свидетели происшествия, задержали правонарушителя и передали его полицейским.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его доставили в больницу, где после проведенного анализа установлено, что он отравился неизвестным веществом.

По данному факту начато уголовное производство по части третьей статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что ранее несколько человек устроили драку со стрельбой в ресторане "Каспий" в Киеве, в результате чего одному человеку выстрелили в ногу.

Также в Оболонском районе столицы нетрезвый мужчина начал стрелять по прохожим, вследствие чего был ранен один человек.

Между тем, киевская прокуратура сообщила о подозрении 45-летнему киевлянину Владимиру Регеше, который из хулиганских побуждений открыл стрельбу в Киеве и ранил журналиста.