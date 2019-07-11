Даже украсть нормально не могут: в сети показали фото "работы" преступников в Киеве

Утром в четверг, 11 июля, владелец припаркованного автомобиля в Киеве заметил, что его пытались ограбить, однако сделать это до конца у преступников не получилось.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".

На снимках можно заметить, что с припаркованной машины пытались снять колеса, однако заднее колесо достать злоумышленникам не удалось.

Инцидент произошел в районе Русановка, неподалеку от школы №141.

"Жесть, даже украсть колеса нормально не могут", – говорится в комментарии к фото. Также автор интересуется у других киевлян, не замечали ли они похожих преступников.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 14 июня в Киеве у мужчины украли на улице кошелек, но тот не растерялся и догнал одного из злоумышленников.