Названы фамилии парочки, гулявшей по куполу Верховной Рады: фото

Стало известно имя мужчины, которого заметили на крыше здания Верховной Рады, приняв его за президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Информатор.

Так, мужчиной, который гулял по крыше здания парламента, оказался бывший помощник спикера Верховной Рады Андрея Парубия - Петр Боднар.

Кроме него на крыше в тот момент находилась и некая женщина. В ней позже рассмотрели главу секретариата Парубия Татьяну Подольскую. Что делала парочка на куполе украинского парламента до сих пор остается неизвестным.

Отметим, что из-за фото, которое оказалось размытым и нечетким, Боднара изначально приняли за Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети повеселило фото с Зеленским на фоне ковров.

Также ранее появилась яркая карикатура на Зеленского и Коломойского.