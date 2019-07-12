Соцсети разгневала живодерка, ослепившая котят в Киеве: фото животных

В Киеве пять маленьких котят стали жертвами немыслимой жестокости.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram, публикуя фото искалеченных животных.

"По предварительной информации местная жительница, в течении дня целенаправленно задувала котятам в глаза перцовым баллоном. У двоих зрения уже точно не будет", - говорится в сообщении.

В сети тут же стали гневно обсуждать поведение женщины по отношению к животным.

"В психушку ее, как за неадекватное поведение. Пусть почувствует как это быть слабой и беспомощной", "Вопрос только один. Зачем? Если хочешь проверить свой баллончик с газом, забрызгай в *чко себе или родственникам, зачем проверять это на животных, которые не могут за себя постоять??? Гнилые люди", - пишут в сети.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киевской области полиция и активисты задержали двоих мошенников-живодеров, которые брали животных на передержку или "в добрые руки", а затем часть животных перепродавали, часть жестоко пытали и убивали.

Также в сети попало жуткое видео, снятое молодыми живодерами во Львове.