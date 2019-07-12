В Киеве неадекватная парочка занималась сексом на глазах у людей: видео

В Соломенском районе столицы взрослая пара на улице занялась сексом на глазах у прохожих.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел во дворе по адресу Отрадный проспект, 28.

"Пара из молодого парня и взрослой женщины занимались любовью на капоте авто", - говорится в сообщении.

Как видно на записи, очевидцы вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители начали разбираться в ситуации.

Отметим, что на видео заметно неадекватное состояние пары. Вероятно, они были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как ранее сообщал "Апостроф", с мексиканской прыгуньей в воду Долорес Эрнандес Монроз произошел секс-курьез на летней Универсиаде-2019, которая проходит в итальянском Неаполе. Этот эпизод попал в телетрансляцию.