В киевском метро произошло серьезное ЧП: фото

В Киеве из-за ЧП на станции метро "Оболонь", в результате которого пассажир упал на рельсы, закрыты четыре станции столичного метрополитена.

Об этом сообщается на странице КП "Київський метрополітен" в Facebook.

"Движение на синей ветке от станции "Теремки" до станции "Контрактовая площадь". На станции "Оболонь" падения пассажира на рельсы. На месте работают все необходимые специалисты. По техническим причинам закрыты станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра", - говорится в сообщении.

Из-за инцидента большое количество киевлян не могут добраться до места назначения. Службы частного извоза тут же воспользовались ситуацией, подняв цены в два раза.

"Выехать с Оболони нереально. Народу тьма, такси цены сразу в два раза подняли", - рассказал "Апострофу" очевидец.

Обновлено. По данным на 10.00 станцию метро "Почайна" открыли.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети спорили из-за видео опасного ЧП в метро Киева.

Также неадекват с ножом устроил охоту на людей в метро Киева.