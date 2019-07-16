В Киеве горе-мать "элегантно" избавилась от ребенка: фото, видео и детали инцидента с хеппи-эндом

16 июля в жилом дворе по улице Славгородской обнаружили новорожденного ребенка, который лежал на земле за трансформаторной будкой.

Как сообщает "Информатор", плач младенца услышали местные жители, которые и обратились в полицию.

Врачи доставили малыша в роддом по адресу Харьковское шоссе, 121.

В ходе расследования было установлено, что примерно в это же время из соседнего дома госпитализировали женщину с признаками недавних родов. Она сама отрицала, что была беременна и родила ребенка.

Отмечается, что здоровью ребенка ничего не угрожает.

В то же время полицейские нашли подтверждение тому, что женщина и вправду была беременна.

По какой причине она оставила ребенка на улице - неизвестно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в течение 22-23 мая в городе Килия Одесской области за два дня скончались двое младенцев до одного года.