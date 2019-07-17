Кандидат на выборах в Раду оказался причастным к банкротству банка "Хрещатик" - СМИ

Кандидата в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Олеся Маляревича, который баллотируется как самовыдвиженец по 214-му округу, журналисты подозревают в причастности к банкротству банка "Хрещатик".

Об этом пишет издание "КиевВласть".

В мае 2016 Киевсовет создал временную контрольную комиссию по вопросам проверки обстоятельств, которые привели к отнесению ПАО "КБ "Хрещатик" к категории неплатежеспособных.

Депутат Киевсовета Олесь Маляревич вошел в состав ТКК и объективно был причастен к банкротству банка, где хранились деньги Киевсовета и депозиты киевлян. Члены инициативной группы вкладчиков банка утверждали, что депутаты, которые входили в состав комиссии, среди которых был и Маляревич, бойкотировали заседание ТКК "по звонку".

Банк "Хрещатик", основанный в 1993 году, был одним из участников социального проекта Киевского городского совета под названием "Карточка киевлянина". 2 июня 2016 по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию у ПАО КБ "Хрещатик" и ликвидировать его.