Как в Киеве охотятся на "героев парковок": важные замечания для водителей

Вот уже две недели в центральных районах Киева ведут борьбу с "героями парковки". Здесь штрафуют нарушителей, а автомобили самых жестких из них - эвакуируют

О штрафе водителю сообщают при помощи уведомления, которое крепят к лобовому стеклу транспортного средства. Всего на улицах столицы работают 16 инспекторов. До конца года их будет 113, а территория инспектирования будет расширена на весь город.

В данный момент инспекторы оформляют штраф только неправильно припаркованным автомобилям, которые сильно препятствуют движению. Штраф составляет 510 грн. Если уплатить его в течение 10 банковских дней, водителю предоставляется 50% скидка. Если штраф не оплачен в течение 30 дней, у делу привлекают исполнительную службу.

Если водитель не согласен со штрафом, его можно отменить в судебном порядке. Но со штрафплощадки автомобиль можно забрать только после оплаты стоимости эвакуации. После этого можно оспорить решение о штрафе в суде.

Штрафы могут быть выписаны без присутствия водителя. Нарушители могут просмотреть информацию о нарушении в электронной базе данных.

Инспекторы могут эвакуировать автомобили только в сопровождении патрульной полиции. Эвакуацию проводят предприятия "Киевтранспарксервис" и "Центр организации дорожного движения". Всего на улицах столицы работает 10 эвакуаторов.

После эвакуации инспектор должен сообщить об этом в Нацполицию, с указанием времени и места. Сведения об этом будут доступны на веб-портале КГГА в разделе "Имущество".

Забрать задержанный автомобиль со штрафплощадки можно будет после уплаты штрафа и стоимости транспортировки и хранения. Стоимость эвакуцации автомобиля до двух тонн – 720 грн. Хранение – 144 грн за сутки. Штраф - 510 грн.

Жители столицы отмечают, что такие действия оказались продуктивными. По словам киевлян, нарушителей стало гораздо меньше.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в столице местные жители решили проучить владельца автомобиля, который припарковал его на тротуаре.