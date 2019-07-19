Появились подробности про парня, гулявшего голым по Киеву: фото и фамилия

Стало известно, что в Киеве родные ищут парня, который утром 19 июля голым прогуливался по дороге.

Об этом сообщают в ресурсе dtp.kiev.ua.

Так, близкие разместили в сети объявление, что разыскивают парня 25 лет. Также описали его приметы: рост около 180 см, проблемы со зрением, скорее всего был без одежды, щетина, блондин. Отмечают, что он пропал в ночь на 18 июля в районе Гидропарка.

В интернете неравнодушные пользователи написали, что разыскиваемый молодой человек, очень похож на парня, который гулял в пятницу утром на дороге около станции метро "Левобережная".

Как сообщал "Апостроф", недавно в Москве (Российская Федерация) женщина устроила голый "протест" в метро из-за того, что ей не уступили места.