Самоубийца с предсмертной запиской забрался на Южный мост в Киеве: видео

17 июля столичные патрульные спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста в Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел около 10 утра на Южном мосту Киева. Полицейские проезжали по нему, когда заметили мужчину, который перелез через ограждение моста и намеревался прыгнуть вниз. Самоубийца предупредил патрульных, чтобы они близко не подходили, ведь тогда он покончит с жизнью.

"Пообщавшись с потенциальным самоубийцей полицейские выяснили, что он действительно намерен покончить с собой и уже даже написал предсмертную записку, которую оставил неподалеку", - говорится в сообщении.

Но правоохранителям удалось отвлечь мужчину, а потом они вытащили его на мост и посадили в свое авто. Далее полицейские передали его медикам.

Как сообщал "Апостроф", 6 июня в центре Киева мужчина устроил суицид: спрыгнул с Моста влюбленных и упал прямо в центр оживленной трассы.