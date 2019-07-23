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Под Киевом неадекватные девушки напали на врачей "скорой": сети шокировало видео

вторник, 23 июля 2019, 09:28
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В понедельник, 22 июля, в городе под Киевом, Боярке, нетрезвые девушки атаковали прибывших на вызов полиции врачей "скорой помощи".

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Баба і кіт".

Как сообщается, сотрудники полиции вызвали бригаду врачей к остановленному автомобилю, в котором находились пьяные подростки.

Двум девушкам из компании не понравилось, что их снимают на видеокамеру и они решили прекратить это, напав на врачей. Неоднократные попытки полицейских успокоить молодых людей результата не дали. В конце концов один из правоохранителей был вынужден использовать баллончик со слезоточивым газом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в одном из сел Беляевского района Одесской области в результате семейной ссоры застрелили мужчину, который злоупотреблял спиртными напитками.

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