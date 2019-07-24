Увольнение главы КГГА: у Кличко и Зеленского сделали заявление

У президента Владимира Зеленского подтвердили подачу заявления в правительство об увольнении с должности руководителя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии для прессы, передает "Украинская правда".

Она подчеркнула, что ситуация с главой КГГА не является уникальной, поскольку ранее были уволены еще ряд руководителей ОГА.

"Да, это правда, согласно закону Украины. Напомню, были представления на увольнение глав других облгосадминистраций тоже", - отметила спикер президента.

В то же время пресс-секретарь Виталия Кличко Оксана Зиновьева заявила, что никаких документов относительно увольнения чиновника в КГГА не поступало.

"В СМИ гуляет информация с просьбой о том, чтобы подготовили такое представление. Нам никаких официальных документов , никаких сообщений о такой истории не поступало. То есть у нас официальной информации нет", - уточнила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось письмо в правительство главы ОПУ Андрея Богдана об увольнении с занимаемой должности действующего руководителя КГГА Виталия Кличко.