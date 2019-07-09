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Скоро начнут массово отстреливать: в сети эмоционально рассказали, как "работает" полиция в Киеве

вторник, 09 июля 2019, 10:04
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В Оболонском районе столицы произошел опасный инцидент с пьяной компанией, которая гуляла около жилой многоэтажки.

Об этом сообщает пользователь сети Виктория Плотникова в Facebook.

"Вчера ночью у меня под окнами пьяная компания, как обычно слушала музыку, бухала, материлась и била пивные бутылки, а потом бросили бутылку (синюю, судя по осколкам) нам в окно на третий этаж", - написала местная жительница.

Она также отметила, что компания собиралась возле их дома и в прошлом году, однако реже. Сейчас же "озверели от безнаказанности", собираясь каждый вечер.

"Достали жителей и нашего дома и соседнего, их гоняли мужики, вызывали полицию, бабки кричали с балкона - "заткнитесь, выключите музыку", мамашки выходили и вежливо просили. Все бесполезно", - уточнила Виктория.

Девушка подчеркнула, что полиция в данном случае бездействует. Правоохранители прибыли на вызов и приняли заявление. Но к этому моменту компания уже разбежалась, когда хулиганы разбили окно. Полицейские, по словам местной жительницы, развели руками и отчитались, что патрульная машина ездит там каждый день Также полицейские пояснили, что район неблагополучный и они об этом знают.

"Ну, если бы вы лично знали кого-то из них, или видели, кто именно кинул бутылку, тогда да. А так ничего", - процитировала слова полиции Виктория.

Также она обратилась к правоохранителям с предупреждением: "Вы ждете когда массово отстреливать начнут эти быдло-компании? Недавно же был на Оболони такой случай, когда из травмата мужик по шумной компании стрелял. Ваши патрульные они вообще из автомобиля пробовали выходить и ножками каждый вечер ходить по дворам, проводить беседы, штрафовать, применять спецсредства? Тут админнарушений вагон + хулиганка. Ваше же бездействие и создает гетто".

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 5 июля, в центре Киева пьяные мужчины устроили драку и стрельбу из-за девушки.

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