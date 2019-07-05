В центре Киева устроили стрельбу из-за девушки: опубликованы фото и видео

В пятницу, 5 июля, в центре Киева устроили драку и стрельбу из-за девушки.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения общались с одной и той же девушкой в магазине, но между ними начался конфликт, переросший в драку. Горе-кавалеров успокоили охранники супермаркета, но в ситуацию вклинился местный бродяга с палочкой, решивший проучить хулиганов.

Отмечается, что бродяга напал на одного из участников драки, тот в ответ достал пистолет и нажал курок, совершив залп в воздух.

На место инцидента вызвали полицию, устанавливаются все подробности происшествия.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на субботу, 29 июня, в Киеве несколько человек устроили драку со стрельбой в ресторане "Каспий", в результате чего одному человеку выстрелили в ногу.

Ранее в Оболонском районе столицы нетрезвый мужчина начал стрелять по прохожим, вследствие чего был ранен один человек.

Также киевская прокуратура сообщила о подозрении 45-летнему киевлянину Владимиру Регеше, который из хулиганских побуждений открыл стрельбу в Киеве и ранил журналиста.