Дело не в Зеленском: стало известно, кто стоит за громким скандалом с Кличко

Инициаторами увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации стали, по некоторым данным, глава Офиса президента Андрей Богдан и его соратник, застройщик и советник президента по столице, Андрей Ваврыш.

Об этом "Апострофу" стало известно из собственных источников.

Одной из главных причин конфликта команды президента с Кличко называют разногласия по кадровой политике в Киеве.

"Они хотели, чтобы назначения глав райсоветов (которые проходят через мэра, - "Апостроф") обговаривались с ними. Кличко отказался и сказал, что эти моменты будет решать только с официальными лицами", - рассказывает источник.

Стоит отметить, что главы райсоветов автоматически становятся и главами райадминистраций. На вторую должность их назначает президент.

Подробнее об увольнении мэра Киева с должности главы КГГА читайте в материале "Апострофа": Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко.