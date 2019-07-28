В Украине отмечают 1031 годовщину крещения Киевской Руси: онлайн трансляция

В воскресенье, 28 июля, в Украине отмечают 1031 годовщину крещения Киевской Руси. Этот день является государственным праздником.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: День крещения Руси: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе

Православная церковь Украины (ПЦУ) анонсировала проведение в Киеве крестного хода. Так, в 08:30 в Софии Киевской началась Божественная литургия, которую возглавит предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. В 10:30 начнется крестный ход - шествие отправится от святой Софии Киевской к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру. В 11:00 состоится молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

Как заявили в ПЦУ, в 11:45 митрополит Епифаний проведет общение с представителями СМИ, а уже в 12:00 состоится паломничество верующих к чудотворным святыням - частице Древа Креста Господня и мощам святого апостола Андрея Первозванного - в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

10:02

В связи с проведением торжественных мероприятий в Киеве усилили охрану правопорядка.

09:40

В сети уже начали публиковать фото и видео празднования Дня крещения Руси в Киеве.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 27 июля, в Киеве состоялся крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1031-летия крещения Руси.