В Киеве произошло новое ЧП с пешеходным мостом Кличко: опубликовано фото

В понедельник, 29 июля, с новым пешеходно-велосипедным мостом в Киеве произошла очередная неприятность – полностью трещинами покрылось одно из боковых стекол.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram-аккаунте.

Это стекло служит защитой и некой страховкой против падений под перилами. В виду непоправимых повреждений теперь его необходимо полностью заменить.

Трещины в стекле прохожие сняли в полдень 29 июля. На фото видно, что треснула всего одна секция моста, соответственно закрывать его не будут. В данный момент коммунальщики уже поставили ограждения перед поврежденным участком.

На место прибыли сотрудники муниципальной охраны, они утверждают, что причин повреждения моста не знают. Объект пока открыт для посетителей.

Как сообщал "Апостроф", в середине июля в Киеве на новом пешеходно-велосипедном мосту появилась очередная трещина. Трещина образовалась не на стеклах, а у основания одного из ограждений. Также значительно ослабли тросы.