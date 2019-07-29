В Киеве во дворе рванул огромный горячий гейзер: видео

В одном из жилых дворов столицы прорвало трубу с горячей водой: огромная струя воды била на высоту в несколько этажей.

Соответствующее видео в Facebook опубликовала пользовательница Наталия Шевчук.

На записи можно увидеть, что образовавшийся из-за прорыва "гейзер" бьет вверх на высоту как минимум 10-15 метров.

"В доме нет горячей воды, зато она появилась возле дома в виде фонтана", – отметила автор поста в подписи к видео.

В комментариях пользовательница также уточнила, что имущество местных жителей, в том числе припаркованные автомобили, не пострадало.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 18 июня в Киеве возле станции метро "Левобережная" прорвало трубу и из-под асфальта начал бить фонтан воды.