В Киеве после потопа заметили необычный "транспорт": опубликованы фото

После мощного ливня в Киеве, который прошел в городе 29 июля и затопил многие улицы, у здания суда заметили людей с надувным плавательным единорогом.

Фото опубликованы на странице "Громадське радіо" в Facebook.

"У Шевченковского суда в Киеве ливень подтопил дорогу. Киевляне не опускают руки", - говорится в подписи к снимкам.

Напомним, в результате ливня в столице затопило тоннель на станции метро "Дорогожичи". Такая же ситуация была и на станции метро "Лукьяновская".

Как сообщал "Апостроф", на 30 июля синоптики прогнозируют в Украине сильные дожди с грозами, а также предупреждают о "потенциально опасных метеорологических условиях". С западных и северных областей на территорию страны придут шквалы и дожди с грозами. Также возможен град.

По предварительным прогнозам, начало августа в Украине будет жарким, но ночью температуры постепенно будут снижаться и в конце месяца возможны заморозки.