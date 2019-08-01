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В Киеве произошло смертельное ЧП с девушкой: фото с места

четверг, 01 августа 2019, 21:37
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В четверг, 1 августа, в Киеве из многоэтажного жилого дома упала девушка и скончалась на месте от полученных травм.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Трагедия произошла в Святошинском районе Киева по адресу улица Львовская, 22. По словам очевидцев, девушка выпала из окна дома. Больше информации пока неизвестно.

Однако в комментариях пользователи сети отметили, что судя по фото девушка выпрыгнула из окна, так как ее тело находится на большом расстоянии от дома.

На месте работали полиция и врачи скорой медицинской помощи. Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве женщина выпала из окна девятиэтажного дома. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть.

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