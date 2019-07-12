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Трагедия в киевском метро: появились новые фото и подробности

пятница, 12 июля 2019, 10:53
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Стали известны подробности смертельного ЧП в метро Киева в пятницу, 12 июля, из-за чего пришлось закрыть четыре станции столичного метрополитена.

О них сообщил КП "Київський метрополітен" на странице в Facebook.

"12 июля на станции "Оболонь" произошло падение пассажира (женщины) на пути. Случай летальный. На месте работали все необходимые специалисты. Движение метрополитена по синей линии было затруднено почти на 1,5 часа. Сейчас подземка работает в обычном режиме. Причины инцидента выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.

Тело женщины, которая упала на рельсы по пока невыясненным причинам, эвакуировали спасатели.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети спорили из-за видео опасного ЧП в метро Киева.

Также неадекват с ножом устроил охоту на людей в метро Киева.

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