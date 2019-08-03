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Гибель известного диджея в Киеве: появилось новое видео момента ДТП

суббота, 03 августа 2019, 07:59
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Камеры наблюдения в Киеве зафиксировали момент аварии, в которой погиб диджей Gabber, Александр Лисогор.

Соответствующие кадры опубликованы на Facebook странице "Киев Оперативный".

На записи видно, что автомобиль, который врезался в мотоцикл диджея, долгое время не тормозил, а продолжал тащить мотоциклиста по дороге и, в конце концов, переехал его.

Внимание, видео – 18+.

Некоторые пользователи, после просмотра видео, даже сделали вывод о том, что водитель авто якобы пытался специально убить Лисогора.

"Умышленное убийство. Затормозил тогда, когда убедился, что переехал, а петлял, чтобы избавится от мотоцикла", – пишут в комментариях.

Однако другие комментаторы отмечают, что скорее всего водитель не смог затормозить сразу из-за того, что наехал на мотоцикл.

"Водитель виноват изначально, но остановиться он не смог сразу так как на передней оси не сработали тормоза, после того как передок подкинуло (особенности ABS этой модели). Судя по дымке из задних колес становится видно, что застопорились только они, после чего машину нужно было ловить, чтобы не развернуло среди потока", – отмечает один из пользователей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности и фото с места аварии, в которой погиб диджей Александр Лисогор.

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