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Появилось жесткое видео смертельного ДТП в Киеве с известным диджеем

пятница, 02 августа 2019, 20:55
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В сети опубликовали кадры момента жестокого ДТП в Киеве, в котором скончался известный диджей Александр Лисогор под псевдонимом Gabber.

Видео опубликовано в Facebook-аккаунте "Киев оперативный".

"Момент ДТП, которое произошло вчера (1 августа, - прим. ред.) на проспекте Победы по невнимательности во время перестройки. К сожалению, от полученных травм мотоциклист погиб", - говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, как автомобиль протаранил мотоцикл и протащил его впереди себя несколько метров.

Осторожно, кадры не для слабонервных!

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности и фото с места аварии, в которой погиб диджей Александр Лисогор.

Также в ночь на среду, 31 июля, в Ирпене, Киевской области, водитель мотоцикла не заметил бетонный блок на дороге и на скорости врезался в него.

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