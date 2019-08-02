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Гибель известного диджея в ДТП в Киеве: появились новые подробности и фото с места аварии

пятница, 02 августа 2019, 07:00
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Стало известно, когда попрощаются с погибшим в Киеве диджеем Александром Лисогором под псевдонимом Gabber, который умер вследствие аварии.

Об этом сообщает подруга диджея Юлия Киндеева в Facebook.

"Перелом всех ребер, таза, ушиб сердца, кровь в легких... сердце просто не выдержало и он скончался на операционном столе", - рассказала она.

Также подруга отметила, что прощание с Сашей состоится в пятницу, 2 августа, по адресу улица Оранжерейная, 9. Похороны будут на родине у Gabber: Черкасская область, Звенигородка (около 200 км от Киева).

Киндеева написала, что похороны скорее всего будут в субботу, 3 августа. Однако детальную информацию она уточнит позже.

Блогер Александр Борабошко напомнил, что Александр Лисогор погиб в аварии на своем мотоцикле 1 августа. На проспекте Победы, в районе станции метро "Святошино" его "подрезал" автомобиль.

"Саша был с нами начиная с первых вечеринок. Человек улыбка. Постоянно отдавал энергию. Многие настоящих панков, рокенрольщикив уходят из жизни рано. Саша был именно таким - максимально настоящим. Еще вчера (31 июля - ред.) он рассказывал друзьям о мотоцикле, планы, а сегодня его с нами уже нет. Жизнь не справедлива", - написал Борабошко.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на среду, 31 июля, в Ирпене, Киевской области, водитель мотоцикла не заметил бетонный блок на дороге и на скорости врезался в него.

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