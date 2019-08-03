Попался, карасик: в сети показали видео с вором, пойманным на Гидропарке в Киеве

В ночь на субботу, 3 августа, возле станции метро "Гидропарк" в Киеве охранники ночного клуба поймали вора, который украл мобильный телефон.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, вору удалось залезть в женскую сумочку и вытащить оттуда мобильный телефон, однако охранники клуба заметили это и задержали преступника.

"Вот такого карасика сегодня ночью поймали охранники ночного заведения "Фабор", которое находится неподалеку от станции метро "Гидропарк". Он залез в женскую сумочку и украл мобильный телефон, но, к счастью, это заметили охранники и задержали вора", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве на Борщаговке был зафиксирован на камеру вор, который избивал женщин, прежде чем отобрать у них деньги и украшения, его опознали волонтеры.