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Попался, карасик: в сети показали видео с вором, пойманным на Гидропарке в Киеве

суббота, 03 августа 2019, 14:02
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В ночь на субботу, 3 августа, возле станции метро "Гидропарк" в Киеве охранники ночного клуба поймали вора, который украл мобильный телефон.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, вору удалось залезть в женскую сумочку и вытащить оттуда мобильный телефон, однако охранники клуба заметили это и задержали преступника.

"Вот такого карасика сегодня ночью поймали охранники ночного заведения "Фабор", которое находится неподалеку от станции метро "Гидропарк". Он залез в женскую сумочку и украл мобильный телефон, но, к счастью, это заметили охранники и задержали вора", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве на Борщаговке был зафиксирован на камеру вор, который избивал женщин, прежде чем отобрать у них деньги и украшения, его опознали волонтеры.

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