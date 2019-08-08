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Как выглядит с высоты один из главных "уставших" мостов Киева: опубликованы фото и видео

четверг, 08 августа 2019, 10:57
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В Киеве сняли с высоты аварийный мост Патона, который также является памятником архитектуры.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Мост Патона - один из ключевых путепроводов, соединяющих берега Днепра. Вести капитальный ремонт на нем практически невозможно, потому что он имеет статус архитектурного наследия Киева.

На первый взгляд состояние моста удовлетворительное - яркая дорожная разметка и монотонность асфальта. Однако "внутри" путепровод аварийный: опоры покрыты ржавчиной, а в некоторых местах металлическая ограда и основная конструкция отделились друг от друга, перила поломаны.

По словам генерального директора "Киевавтодора" Александра Густелева, предприятие неоднократно обращалось в Министерство культуры и Национальную академию наук с просьбой вывести мост из статуса памятника на время реконструкции и тщательного осмотра сооружения. Однако несмотря на все совместные заседания положительного ответа не дали.

Как сообщал "Апостроф", 24 июня с Южного путепровода в столице обвалилось бетонное покрытие и упало на проезжающий под ним автомобиль.

Позже мэр Киева Виталий Кличко уволил исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея из-за ЧП с мостом на Осокорках.

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