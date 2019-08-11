В Киеве жестко наказали неадеквата, громившего припаркованные авто: видео

В Киеве жестко наказали неизвестного дебошира, который по непонятной причине громил припаркованные автомобили.

Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".

"А в этом видео говорится о тех, как неадекватный человек, ходящий по Вышгороду, бил своими кривыми конечностями припаркованные машины.

Хотел убежать, но попал в руки хозяев авто", - говорится в подписи к видео.

На видео присутствует нецензурная лексика (18+)

Напомним, что в столице наглому "герою парковки", бросившему свое авто в неположенном месте, написали на капоте "грязное послание".

Ранее "Апостроф" сообщал, что после ливня и масштабного потопа в Одессской области, в городе Белгород-Днестровский асфальт провалился под автомобилем прямо во время движения.