В Киеве жестко наказали неадеквата, громившего припаркованные авто: видео

В Киеве жестко наказали неизвестного дебошира, который по непонятной причине громил припаркованные автомобили.
Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".
"А в этом видео говорится о тех, как неадекватный человек, ходящий по Вышгороду, бил своими кривыми конечностями припаркованные машины.
Хотел убежать, но попал в руки хозяев авто", - говорится в подписи к видео.
На видео присутствует нецензурная лексика (18+)
Напомним, что в столице наглому "герою парковки", бросившему свое авто в неположенном месте, написали на капоте "грязное послание".
Ранее "Апостроф" сообщал, что после ливня и масштабного потопа в Одессской области, в городе Белгород-Днестровский асфальт провалился под автомобилем прямо во время движения.