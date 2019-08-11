В Киеве мужчины устроили стрельбу с балкона: сеть разозлило видео

В воскресенье, 11 августа, в Святошинском районе столицы прохожие заметили на балконе многоэтажного жилого дома мужчин, которые стреляли.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на улице Чернобыльская. Несколько мужчин решили пострелять с балкона. Они целились в небо, однако это также запрещено. В сети опубликовали видео ЧП.

В это время пользователей возмутила ситуация, о чем написали в комментариях. Люди отметили, что надо позвонить в полицию, чтобы нарушителей задержали.

Напомним, несколько лет назад в центре Харькова парень посреди белого дня открыл стрельбу из пистолета ради развлечения.

Как сообщал "Апостроф", в Оболонском районе столицы нетрезвый мужчина начал стрелять по прохожим, вследствие чего был ранен один человек.