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"Ворота столицы" превратились в клоаку: в сети показали ужасы киевского вокзала, видео

воскресенье, 11 августа 2019, 10:25
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Пользователей сети возмутила ситуация на железнодорожном вокзале Киева.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Прогулялся по Киевскому жд вокзалу и окрестностям. Сколько уже было сказано про карманников, алкашей, нелегальные наливайки вокруг - никакой реакции властей. Ворота столицы похожи на жуткую клоаку. Только посмотрите на это", - написал он и опубликовал видео.

В интернете также ужаснулись от увиденного и прокомментировали ситуацию на столичном вокзале.

Как сообщал "Апостроф", столичный железнодорожный вокзал превратился в ужасное преступное логово, где царит банда воров и нищих, перед которыми почему-то бессильна даже полиция.

Напомним, ранее на центральном ЖД вокзале Киева на горячем поймали банду воровок, которые залезли парню в сумку.

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