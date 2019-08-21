В Киеве поймали неадеквата, пристававшего к детям: опубликованы фото

В парке Партизанской Славы в Киеве правоохранители задержали мужчину, который демонстрировал детям свои половые органы и угрожал им оружием.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Отмечается, что к бойцам Муниципальной охраны подошел гражданин и сообщил, что неподалеку неадекватный мужчина показывает свои половые органы несовершеннолетним, самому младшему из которых было всего 5 лет. При этом злоумышленник угрожал им "розочкой" (разбитой бутылкой).

"Муниципалы" отправились на указанное место и задержали неадеквата, который позже был передан правоохранителям. Выяснилось, что задержанный вышел из тюрьмы всего месяц назад. Наказание он отбывал за кражу.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожье парочка занялась сексом прямо у многоэтажки в самый разгар дня, когда рядом гуляли дети.