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Девушку разорвало на части в ДТП в Киеве: опубликованы фото и видео

вторник, 20 августа 2019, 06:59
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Во вторник, 20 августа, в Киеве произошла жуткая авария с девушкой-пешеходом, которую сбил и протащил автомобиль.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия случилась недалеко от станции метро "Академгородок" около 20:00. По предварительной информации полиции, автомобиль Mercedes двигался от метро на очень большой скорости и сбил девушку, которая переходила дорогу. Сила и скорость столкновения была такой, что от потерпевшей оторвалась нога и другие части тела.

Сам автомобиль затормозил не сразу, а протащил девушку на капоте. Он остановился возле следующего перекрестка. Водитель не стал дожидаться прибытия полиции и скрылся с места происшествия. Прибывшим же на место медикам оставалось только зафиксировать смерть девушки.

На месте работали три экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители преступили к розыску водителя.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве произошло жесткое ДТП на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого: в результате аварии разбиты три авто, а также пострадали люди, находившиеся на тротуаре.

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