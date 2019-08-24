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Праздник Независимости в Киеве: эксклюзивные фото главных акций дня

суббота, 24 августа 2019, 16:58
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24 августа в Украине празднуют День Независимости, также множество мероприятий в честь праздника прошли в столице.

ШЕСТВИЕ ДОСТОИНСТВА И МАРШ ВЕТЕРАНОВ В КИЕВЕ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Фотографии событий сделал корреспондент "Апострофа".

В этот день по всей стране проходят масштабные праздничные мероприятия и концерты. В частности, в Киеве состоялись Шествие Достоинства, поставленное Аланом Бадоевым и Еленой Коляденко. В нем приняли участие военные, волонтеры, медики, спортсмены, учителя, а также представители руководства страны.

Кроме того, в столице организован и масштабный концерт в честь Дня Независимости, в котором участвуют ONUKA и Тина Кароль.

Также в Киеве прошел Марш ветеранов войны на Донбассе, который организован в этом году, поскольку президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения военного парада.

Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Как сообщал "Апостроф", крупнейшая поисковая система Google посвятила свой дудл Дню Независимости Украины, который празднуется 24 августа.

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