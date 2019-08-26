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Пытался украсть бордюр: сеть разозлила наглая выходка мужчины в Киеве, видео

понедельник, 26 августа 2019, 14:36
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В сети пользователи пришли в ярость после просмотра видеозаписи, как в Киеве мужчина пытался украсть бордюр.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел возле музея авиации в Соломенском районе столицы. Отмечают, что вор приехал на авто марки Mercedes с номерами АА3132ТР.

"Очередной жлоб возле музея авиации в Соломенском р-н, мужчина на микроавтобусе Мерседес, пытался украсть бордюр", - подписали видео.

Однако злоумышленника остановил неравнодушный гражданин, который заметил происшествие. Вор все-таки прислушался к словам и уехал с места.

Пользователи интернета с возмущение прокомментировали ЧП.

Как ранее сообщал "Апостроф", в маршрутке из Хмельницкого в Киев водитель выдал самоуверенный монолог на вопрос пассажира о возможном месте для поездки.

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