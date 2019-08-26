В Киеве поймали обнаглевшего вора, обчистившего киношников: фото

Во время съемок фильма в Киеве мужчина попытался проникнуть в раздевалку и выкрасть оттуда телефоны и кошельки.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как отмечается, инцидент произошел на улице Дегтяревской, 5. Вора удалось вовремя задержать и передать сотрудникам правоохранительных органов.

"Во время съёмок, это существо залезло в раздевалку и украло телефоны и кошельки. К счастью, его словили и передали полиции. Вот такое получилось кино. С счастливым концом", – говорится в сообщении.

Также были опубликованы фото подозреваемого в воровстве.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в одном из супермаркетов Киева на фото попал наглый вор, который украл у парня кошелек.