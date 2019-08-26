В Киеве устроили стрельбу из-за девушки, есть пострадавший: опубликованы фото

Сотрудники полиции задержали в Голосеевском районе Киева мужчину, который выстрелил в своего соседа из травматического пистолета из-за оскорблений в сторону его девушки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Предварительно установлено, что на улице Малокитаевской между соседями произошел конфликт.

"Когда потерпевший словесно оскорбил девушку правонарушителя, злоумышленник достал травматическое оружие и осуществил в сторону киевлянина выстрел. Согласно медицинской справке, 22-летний киевлянин получил касательное ранение плеча. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - рассказал старший следователь отдела Голосеевского управления полиции Евгений Бишевич.

Следователи изъяли стреляную гильзу и направили на экспертизу. Детективы территориального подразделения провели неотложные следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых установили личность подозреваемого.

Во время патрулирования территории наряд патрульной полиции задержал правонарушителя, 28-летнего ранее не судимого жителя Днепропетровской области. Он имел при себе зарегистрированное устройство травматического действия, калибр которого совпадает с изъятой с места происшествия гильзой. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, оружие изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 августа в Харьковской области мужчина устроил стрельбу в здании почты.