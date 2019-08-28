Водителя маршрутки, который поиздевался над ветераном АТО, жестко проучили: видео

Водителя маршрутки в Киеве, который поиздевался над мужчиной, утратившим зрение в ходе Революции Достоинства, и получил инвалидность, заставили публично извиниться за свой поступок.
Об этом сообщили активисты организации С14, опубликовав видео с извинениями водителя.
"Наши активисты в Чернигове поймали водителя, который жестко душил УБДшника. Он извинился, но не искренне. На видео все можете увидеть сами", - говорится в подписи к кадрам.
Причем, виновника инцидента активистам пришлось искать довольно долго.
"Оказалось, что водитель-преступник вчера уволился по собственному желанию, а не по статье, как это должно быть. Пострадавший УБДшник уже написал заявление в РУВД, есть все доказательства виновности водителя. Поэтому наказания не избежать", - добавляют активисты.
Наші активісти в Чернігові зловили водія, який жорстко душив убдшника.— c14_news (@C14News) August 28, 2019
Він вибачився, але не щиро.
На відео все можете побачити самі. pic.twitter.com/vsfjl1Eh5G
Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре водитель унизил участника боевых действий и отказался везти его бесплатно на маршрутном такси.