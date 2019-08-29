В Киеве воры совершили дерзкое нападение на прохожего: фото преступников

В среду, 28 августа, в Киеве двое мужчин избили прохожего и отобрали у него личные вещи.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел около 06:00 на улице Героев Днепра. Злоумышленники напали на мужчину, нанеся ему удары, а также забрали его рюкзак с инструментами и мобильный телефон.

Когда правоохранители по вызову прибыли на место происшествия, заявитель подробно описал внешний вид своих обидчиков и указал их направление движения. Полицейские обыскали территорию рядом и заметили воров, похожих по описанию. В процессе общения с полицейскими молодые люди заметно нервничали, а потом рассказали, где находятся украденные вещи.

Как сообщал "Апостроф", группа подростков напала на бездомных в Запорожье: свои действия они записывали на камеру.