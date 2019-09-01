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В Киеве женщина с детьми устроила смертельно опасное "развлечение": видео

воскресенье, 01 сентября 2019, 15:02
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В Киеве женщина с двумя детьми устроила ЧП на дороге, поленившись пройти пять метров и перейти дорогу в безопасном месте.

Соответствующее видео публикует "Киев оперативный" в Facebook.

На кадрах видно, как женщина с коляской и идущим рядом с ребенком лет семи, проигнорировала наличие пешеходного перехода и пересекает проезжую часть на проспекте Победы, не беспокоясь не только о своей безопасности, но и о безопасности детей.

"В ее селе все так ходят", "Место для суперменов. Чаще всего это бабули.. однажды видела, как гаец с бабулей ругался.. но она упорно шла...", "Яжемать сама знает, где ей переходить дорогу", – комментируют инцидент в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве женщина едва не поплатилась жизнью за попытку сделать эффектное селфи.

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