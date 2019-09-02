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Скандал в ПриватБанке в Киеве: женщину-трансгендера взяли в "заложники"

понедельник, 02 сентября 2019, 17:08
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Украинскую правозащитную активистку и трансгендерную женщину Анастасию-Еву Домани закрыли в помещении ПриватБанка в Киеве после конфликта с менеджером банка.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Как отмечает Домани, менеджер банка обращалась к ней в мужском роде и посоветовала "обратиться к врачу". После опубликованного в Facebook поста, охранник банка закрыл двери и попросил удалить фото.

"Пришла в банк, никто не сказал, что касса не работает. Там уже собралась очередь. Я сделала замечание сотрудникам банка о том, что надо поставить табличку — касса не работает. Менеджер начала мне хамить и я попросила книгу жалоб и замечаний. И дальше началось: "Я вас помню, когда была менеджером в том зале. Помню ваш брак. А что у нас так можно? Бедные дети. Что там говорит законодательство о вашем браке?". Обращалась ко мне в мужском роде: "Я знаю, почему ты пришел". Я сделала ее фото. Охрана банка закрыла меня изнутри, пока я не удалю фото. Когда начали звонить из офиса ПриватБанка и позвонили журналисты, двери открыли", — рассказала Анастасия-Ева Домани в комментарии журналистам "Громадского".

Впоследствии в отделение приехала полиция. Правозащитница написала заявление относительно незаконного задержания и попытки разглашения персональных данных. Также с ней связались из главного офиса ПриватБанка с просьбой прислать аудиозаписи, которые сделала клиентка во время ссоры с менеджером.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 31 августа, в Одессе представители ЛГБТ сообщества и другие жители города собрались на Марш Равенства.

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