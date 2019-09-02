В Киеве мост через Днепр застрял в пробке из-за ДТП: фото и видео

В понедельник, 2 сентября, в Киеве, на мосту Патона, случилось масштабное ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей, в результате которого пострадали люди.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram.

"Из-за ДТП движение по мосту осложнено, доступны для движения по одной полосе в каждом направлении", - уточнили в полиции.

На место аварии прибыли несколько бригад медиков. Из-за аварии на мосту образовалась большая пробка.

Как сообщал "Апостроф", ранее пьяный экс-полковник СБУ устроил страшное ДТП под Киевом.

Также в Киеве пьяный водитель после общения с местными активистами полез в драку со свидетелями и попал на видео.

Кроме того, на Закарпатье произошло жуткое ДТП, в результате которого один из автомобилей отбросило на десять метров в забор.