В Киеве мост через Днепр застрял в пробке из-за ДТП: фото и видео

В понедельник, 2 сентября, в Киеве, на мосту Патона, случилось масштабное ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей, в результате которого пострадали люди.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram.
"Из-за ДТП движение по мосту осложнено, доступны для движения по одной полосе в каждом направлении", - уточнили в полиции.
На место аварии прибыли несколько бригад медиков. Из-за аварии на мосту образовалась большая пробка.
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#ДТП с пострадавшими в #Киеве на мосту #Патона. Причины и пострадавшие уточняются. Автомобили получили сильные механические повреждения На месте полиция и несколько карет скорой помощи Будьте внимательны и осторожны Перекыты все полосы. Осталось по одной полосе в каждую сторону проезда. Собирается большая пробка.
Как сообщал "Апостроф", ранее пьяный экс-полковник СБУ устроил страшное ДТП под Киевом.
Также в Киеве пьяный водитель после общения с местными активистами полез в драку со свидетелями и попал на видео.
Кроме того, на Закарпатье произошло жуткое ДТП, в результате которого один из автомобилей отбросило на десять метров в забор.