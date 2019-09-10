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В "Укрбуд" назвали причины падения темпов строительства жилья в Киеве

вторник, 10 сентября 2019, 09:00
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Снижение темпов на некоторых объектах жилого строительства в Киеве связано с политической борьбой и экономическими факторами.

Об этом в интервью KV заявил генеральный директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода.

По его словам, лето для большинства девелоперов оказалось сложным, так как на традиционно низкую активность покупателей в этот раз наложились дополнительные особенности.

"Во-первых, укрепление курса гривны при невозможности снизить цену квадратного метра. У людей сбережения в долларах, и те, кто собирался купить квартиру, ждут его подорожания", - рассказал он.

Майборода признает, что на не самые лучшие продажи за последние полгода также повлияла политическая ситуация, "которая отпугивала многих клиентов".

"А с выборами в Раду ничего не закончилось – эта тенденция продолжилась и летом", - подчеркнул он.

Майборода также отметил, что ключевая особенность украинского рынка первичной недвижимости – в строительстве в основном за счет инвесторов, людей, которые покупают квартиры в строящемся доме и таким образом финансируют стройку. Так в Украине за редкими исключениями работает практически весь бизнес в жилом строительстве.

"Если финансирование со стороны инвесторов будет недостаточным, то и высокие темпы работ поддерживать сложнее. Необходимо привлекать резервы, дополнительные средства, увеличивать товарный кредит и так далее. Естественно, это заняло какое-то время, из-за чего и возникло небольшое провисание. Зато параллельно мы смогли провести аудит наших объектов и оптимизировать дальнейшие расходы на строительство", - подчеркнул гендиректор "Укрбуд Девелопмент".

Он добавил, что до конца года "Укрбуд" планирует ввести в эксплуатацию пять новых жилых комплексов в Киеве на 2,5 тысячи квартир. А в первом полугодии 2020 года корпорация нацелена на сдачу еще шести объектов.

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